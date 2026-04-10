俳優の山崎賢人(※崎はたつさき)が、2028年に放送されるNHKの大河ドラマで主演を務めることが9日、明らかになった。山崎賢人大河ドラマ第67作となる『ジョン万』は、土佐の貧しい漁師から身を立て、激動の幕末を「知と技」で己の人生を切り拓いた“ジョン万次郎”こと中濱万次郎を主人公にした物語。わずか14歳で漂流した末にアメリカの捕鯨船に救われ、日本人がまだ見ぬ新世界の文明をいち早く体感した万次郎は、10年にわたる米国