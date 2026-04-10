コメの価格に再び注目が集まっている。農林水産省が公表した3月9日～15日のスーパーのコメの平均販売価格（税込み）は、5キログラムあたりで前週より33円（0.8％）安い3980円だった。昨年8月末以来、約半年ぶりに4000円を割った。 コメの価格は昨年6月以降、政府備蓄米の放出により低下していたものの、新米が出回ると上昇傾向となり、9月以降は4000円台で推移。今年1月以降は下落基調に転じていた。