【トルコ】 鉱工業生産指数（2月）16:00 予想N/A前回-2.8%（前月比) 予想N/A前回-1.8%（前年比) 【メキシコ】 鉱工業生産指数（2月）21:00 予想0.9%前回-1.1%（前月比) 予想-0.9%前回-1.1%（前年比) 【カナダ】 雇用統計（3月）21:30 予想1.25万人前回-8.39万人（雇用者数・前月比) 予想6.8%前回6.7%（失業率) 【米国】 消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 予想0.9%