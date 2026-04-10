テクニカルポイントドルカナダ、上昇トレンドに調整、２１・２００日線に注目 1.4025エンベロープ1%上限（10日間） 1.3989ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.388710日移動平均 1.3886一目均衡表・転換線 1.3825現値 1.382021日移動平均 1.3818200日移動平均 1.3764100日移動平均 1.3748エンベロープ1%下限（10日間） 1.3747一目均衡表・基準線 1.3706一目均衡表・