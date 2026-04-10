台湾の最大野党・国民党の現職トップが、およそ10年ぶりに中国を訪問して習近平国家主席と会談し、台湾独立に反対することで一致しました。台湾の国民党・鄭麗文主席は10日午前、中国・北京で、習近平国家主席と会談しました。中国国営テレビによりますと、習主席は、「国土は分割できず、民族も分裂してはならない」と指摘した上で、「台湾独立に反対する共通の政治的基盤の上で、交流と対話を強化する」と主張しました。鄭主席も