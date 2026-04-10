Honda（ホンダ）は10日、日常の移動を刺激的で高揚感あふれる走行体験へと進化させる小型EV（電気自動車）『Super-ONE（スーパー ワン）』を2026年5月下旬に発売。発売に先立ち、全国のHonda Carsにて16日より先行予約の受付を開始する。【写真】Honda 小型EV『Super-ONE（スーパー ワン）』内外装全部見せ同車は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER」とし、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで