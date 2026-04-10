初の英訳本の出版を記念するトークイベントで、自作について語る西加奈子さん。右は翻訳者のアリソン・パウエルさん＝9日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】直木賞作家、西加奈子さんのベストセラー「さくら」の英訳本「SAKURA」が出版されたことを記念し、米ニューヨークの書店で9日、トークイベントが行われた。西さんと米国人翻訳者のアリソン・パウエルさんが登壇し、家族の愛をテーマにした同書について語った。