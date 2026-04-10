ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ＺＢ１・ゼロベースワン）を生み出した、韓国のグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ２ＰＬＡＮＥＴ」から誕生した８人組ボーイズグループ・ＡＬＰＨＡＤＲＩＶＥＯＮＥ（アルファドライブワン）のキム・ゴヌは８日、活動を一時中断することが発表され、同日に本人もＳＮＳに直筆文を公開し、謝罪した。キム・ゴヌは「ファンの皆さん、メンバー、現場で尽力されているスタッフの皆さんをは