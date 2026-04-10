ロックバンド、DEENが4月30日に東京・日本武道館で行うコンサートに、大黒摩季（56）が友情出演をすることが10日までに決まった。ボーカル池森秀一（56）と大黒は同じ北海道出身で同学年。ともにトップアーティストとして音楽シーンをけん引してきた“戦友”で、90年代には同じ芸能事務所「ビーイング」に所属してお互いに刺激をしあってきた。今回のステージはDEENが90年代に発表したシングル曲を“ベスト・オブ・ベスト”のセッ