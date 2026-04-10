開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、クール教信者氏のマンガ「小林さんちのメイドラゴン」がセールの対象となっている。 本作は、本作はSEとして働く小林さんの元に、メイドでドラゴンな女の子・トールをはじめ個性的なドラゴンたちがやってくるという人外系日常コメディ。セールでは1巻が11円、2巻から5巻までが77円、6巻から10巻までが約半額で購入できる。