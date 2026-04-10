MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。4月7日（火）に放送された同番組に、愛知県で江戸時代から400年以上続く家業を継ぐ一族が登場した。徳川家や皇族から愛された、大豪邸で作られている伝統工芸品とは…。【映像】徳川将軍が訪れた茶室を特別公開！将軍が座った席に番組スタッフが…!?地