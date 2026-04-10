アルビレックス新潟シンガポールに数々のトップクラブでプレーしてきた本田圭佑選手が夏から始まる26-27シーズンから加入することが10日、球団の公式HPで発表されました。本田圭佑選手コメント「この度、FCジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで1番成し遂げたいことはリ