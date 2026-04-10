１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２５銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。 中東情勢を巡る先行き不透明感を背景に、質の逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが先行。米原油先物相場が高止まりしていることで、エネルギーの大半を輸送に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した円売りも出やすかった。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機