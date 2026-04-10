エルテスは後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに集計中の２６年２月期連結業績について、売上高が従来予想の８２億円から８９億６０００万円（前の期比２２．５％増）へ、営業利益が３億８０００万円から４億３０００万円（同４．６倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 デジタルリスク事業・ＡＩセキュリティー事業・スマートシティ事業の各セグメントの業績が計画を