竹内製作所が後場終盤に急騰している。同社は１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算を発表。売上高と経常・最終利益は従来の計画に対して上振れして着地した。２７年２月期は売上高が前期比８．３％増の２４４０億円、最終利益は同８．４％減の２５９億円を見込む。減益予想ながらこれをネガティブ視した売りが膨らむことはなく、市場の見立てに対して強気な利益予想水準と受け止められたもよう。更に、今期から中間配当を