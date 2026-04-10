川崎地質が急動意。年初来高値を更新した。同社は１０日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比３０．５％増の２８億５６００万円、経常利益は同９．５倍の６億７５００万円となった。大幅な増益で着地したほか、今期の期末配当予想を従来の見通しから４０円増額して９５円に見直しており、好感された。 同社は官公庁など公共部門の取引率が高く、