U-16日本代表が3月下旬から今月上旬にかけて2チームに分かれて欧州遠征を行った。廣山望監督が率いたチームは、3月31日から今月6日に行われたフランスのモンテギュー国際大会2026に参加した。3試合を行ったグループリーグは初戦のペルー戦が0-0、続くポルトガル戦が0-1、最終節のメキシコ戦が3-3となって2分け1敗。5位・6位決定戦に進んだ。5位・6位決定戦では地元のフランスと激突。後半の立ち上がりにクロスから先制点を許