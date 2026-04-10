リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、新宿駅地下のダンジョン感が好きな玉置が『炎上』をプッシュします。 参考：新宿・歌舞伎町で生きる森七菜らの姿が映画『炎上』予告編、ポスター、場面写真公開 『炎上』彼女にとっては間違いなく、ここが「天国」だった。 住む場所にも、食べるものにも（表面的には）