[故障者情報]徳島ヴォルティスは10日、GK三井大輝が右膝外側半月板断裂と診断されたことを発表した。今月3日に手術を実施したといい、全治期間は明らかにしていない。24歳の三井は今季開幕節でJリーグデビューを果たし、ここまで3試合に出場している。クラブによるとトレーニングで痛みを訴えたため病院を受診したところ、診断結果が下されたという。