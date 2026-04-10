きのう午後、山形県東根市の遊戯施設敷地内で、屋根に太陽光パネルを設置するための配線工事をしていた２２歳の男性が、６メートル下の地面に転落し、大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後１時すぎ、山形県東根市蟹沢の遊戯施設敷地内で宮城県に住む２２歳の会社員の男性が、遊戯施設の屋根に太陽光パネルを設置するための配線工事をしていたところ、およそ６メートル下の地面に転落したということです。