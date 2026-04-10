ダイケン [東証Ｓ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期非連結比9.2％減の3億円になったが、従来予想の2.5億円を上回って着地。27年2月期は前期比91.8％増の5.8億円に拡大する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の25円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比5.7％増の2.4億円に伸びた