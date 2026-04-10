ジェイグループホールディングス [東証Ｇ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比0.3％増の3億5300万円になり、27年2月期も前期比4.8％増の3億7000万円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.0％減の8100万円に減り、売上営業利益率は前年同期