10日の日経平均株価は前日比1028.79円（1.84％）高の5万6924.11円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1048、変わらずは58と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を650.86円押し上げ。次いで東エレク が186.05円、フジクラ が121.08円、ファナック が59.33円、キオクシア が57.26円と続いた。 マイナス寄与度