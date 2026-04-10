10日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数170、値下がり銘柄数387と、値下がりが優勢だった。 個別ではアクセルスペースホールディングスがストップ高。インフォメティス、パワーエックスは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、バリューゴルフ、ＱＰＳホールディングス、リアルゲイト、日本動物高度医療センターなど8銘柄は年初