タマホーム [東証Ｐ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は33.7億円の赤字(前年同期は52.5億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.1％減の76.7億円に減る計算になる。 同時に、期末一括配当を従来計画の196円→125円(前期は1