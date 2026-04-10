和田興産 [東証Ｓ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比11.6％減の39.8億円になり、27年2月期も前期比24.7％減の30億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を70円→72円(前の期は70円)に増額し、今期は前期比12円減の60円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常損益は5.4億円の赤字(前年同期は4.1億円の黒字)に転落し、売上営業損益率