不同意わいせつの疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となった男性自衛官を、陸上自衛隊が停職処分としました。 4月10日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊西部方面総監部に所属する男性3等陸佐（53）です。 陸上自衛隊 健軍駐屯地などによりますと、この3等陸佐は去年8月、熊本県合志市内にある自宅を仕事で訪れた女性に無理やりキスなどをしたとして、去年10月に不同意わいせつ容疑で逮捕されましたが、その後