女優の朝加真由美（70）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長女との生活を語った。1986年に俳優の篠塚勝と結婚、2女をもうけたが離婚。現在は、女優の手塚真生（まい）として活動する長女と同居しており、次女は結婚し独立した。今年35歳になるという長女・真生は、16歳から10年間家出をしていた。その原因について、朝加は「私が離婚したっていうこともあるんじゃないかな」と推測。家