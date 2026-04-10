ボートレースまるがめは10日、G2「第11回レディースオールスター」（5月5〜10日）初日に実施予定の12Rドリーム戦メンバーの出場選手を、以下の通り発表した（艇番はファン投票順）。1号艇・高憧四季（26＝大阪）2万439票2号艇・井上遥妃（23＝徳島）1万7693票3号艇・西橋奈未（29＝福井）1万7512票4号艇・遠藤エミ（38＝滋賀）1万3130票5号艇・浜田亜理沙（38＝埼玉）1万1835票6号艇・実森美祐（29＝広島）1万533票※予備1位は平