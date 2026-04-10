◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 ロッテ 5-2 日本ハム(10日、ロッテ浦和)ロッテ・種市篤暉投手が今季2試合目となるファーム登板。この試合でも5回、被安打2、奪三振7、無失点と好投を披露しました。日本代表としてWBCで存在感を見せた種市投手。チーム合流後はその疲労も心配され、一軍に帯同せず調整が続いています。シーズン初実戦となった3日のオイシックス戦では3回を無安打に抑える好投。6つの三振を奪うなど、持ち前のピ