北海道庁北海道町村会が、道内に冬季五輪・パラリンピックを招致したいとの要望を北海道に伝えたことが10日、北海道関係者への取材で分かった。道内各地での広域開催を念頭に置いているという。北海道関係者によると、会長の棚野孝夫白糠町長らが9日、副知事ら複数の道庁幹部と非公開で会談して伝えた。道側は具体的な態度を表明しなかった。道内では札幌市で五輪招致の動きがあったが、2021年東京大会を巡る汚職・談合事件