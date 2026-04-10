西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は2日目を迎えた。場内では前日に奈良で完全Vを飾ったばかりの児玉碧衣（30＝福岡）がトークショーに登場。スペシャルゲストとして何と、レジェンド・平原康多氏が登場した。児玉は「（平原氏登場は）私のたっての希望です。安心感があって存在感がある。輝いていますね」それを聞いた平原氏。「（児玉は）ファン投票で何年も連続して1位ですからね。飾らないところがいいんじゃ