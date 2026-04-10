『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で知られるマイケル・J・フォックス。アメリカの大手報道機関CNNが、「俳優マイケル・J・フォックスの生涯を偲んで」と報じたことを受け、「僕は大丈夫」と反応した。【写真】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』キャストが再会！いいねの多さにドクも「なんてこった！」マイケルはThreadsで、「テレビをつけたらCNNで自分の訃報が流れていた。君だったらどう反応する？」と呼びかけ「A：