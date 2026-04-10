紫 今が、新曲「New Walk」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。「New Walk」は、4月7日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始となるTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマとなっている。アメリカ・ニューヨークで撮影されたMVでは、ニューヨーカー達とともに街角を颯爽と闊歩するシーンから現地ギタリストとともに路上セッションをするシーンまで、国境を越えた人々と音でつながる姿が印象的な作品に