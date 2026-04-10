巨人２軍は１０日に予定されていたファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦（横須賀スタジアム）が天候不良のため中止となり、ジャイアンツ球場室内練習場で全体練習を行なった。投手陣はこの日先発が予定されていたルシアーノが、ブルペンで投球練習を行い調整。１１日の同戦（平塚）でスライド先発する見込みだ。野手陣はノックやフリー打撃で調整。雨と強風の中、浅野、ドラフト４位、皆川（中大）ら外野手は屋外でノックを行い、軽