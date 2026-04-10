巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１０日、ジャイアンツ球場室内練習場で行われた３軍全体練習に参加し、順調な回復ぶりを示した。昨年１０月に両股関節を手術し、キャンプは故障班でスタート。リハビリを重ね、５日の３軍・航空自衛隊千歳戦（ジャイアンツ球場）に「１番・二塁」で出場。１７５日ぶりに実戦復帰した。しかし、３回無死一塁の守備で一塁にベースカバーに入り送球を捕球した際、打者走者に左腕が持っていかれる形