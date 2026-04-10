タレントの菊地亜美が１０日までにＳＮＳを更新。お笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカの誕生日会の様子が話題になっている。自身のインスタグラムに「先日、おさむさん主催タカさんの５０歳バースデーでした」と書き出すと、続けて「昔からお世話になっている道産子の先輩ですが、久しぶりにお話できて、いろんな方と久々にお会いできて懐かしい気分でした」と記すと、最後は「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」と締め、誕生日