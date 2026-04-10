桑田佳祐が、2026年7月より開催するツアーのタイトルとロゴを解禁した。本ツアーは、7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10カ所22公演を巡る。これは2025年にサザンオールスターズで開催した全国ツアーに肩を並べる公演数の大規模ツアーとなる。10カ所中の5カ所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であり、古希を