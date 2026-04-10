Ｍ−１グランプリ２０２５王者の漫才コンビ「たくろう」が１０日、東京ドームに姿を現した。ヤクルト戦（東京ドーム）の試合前練習中、エキサイトシートで練習を見守った。赤木は野球歴１０年以上で大の巨人ファンだと公言している。「たくろう」の赤木裕は、３月１４日のファーム・リーグ開幕戦（ジャイアンツタウンスタジアム）の試合前に、東京ドームでの始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」に挑み、ストライク