無法状態と化していたＹｏｕＴｕｂｅの動画コンテンツに、とうとうメスが入った。ＪＲＡは８日にＹｏｕＴｕｂｅ上で無断使用されている動画コンテンツに対して厳しく取り締まることを発表。このニュースを受けて、ネット上では賛同する反応が多く上がっている。これまでＹｏｕＴｕｂｅでは、ＪＲＡの許可なく使用されているレース、調教、パドックなどの映像があふれていたが、この「無法地帯」にも近かった著作権侵害に対して