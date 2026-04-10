世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第27回目。今回は鳥羽一郎「長谷寺の雨〜晩秋の大和路〜」、中西りえ「桜木橋にて」、モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」、島あきの「古平情炎〜天狗の火渡り〜」を紹介する。（協力：日本クラウン