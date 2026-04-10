浦和は次節に東京Vと対戦浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、4月10日のトレーニング後に定例のオンライン会見を実施した。前節の川崎フロンターレ戦で2選手が一気に負傷したセンターバックの台所事情について「すべての可能性を考慮して進めていきます」と話している。川崎戦で浦和はウォーミングアップ中の負傷によりDF宮本優太がスタメンの予定から急きょ欠場となり、DFダニーロ・ボザが前半15分に負傷交代した。ボラ