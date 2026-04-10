◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日両国国技館）「Prime Video Boxing 15」の前日計量が10日、都内のホテルで行われ、プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）はリミットの53.5キロ、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキ