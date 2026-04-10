ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」は3日目を終えた。2日目は強風のため7Rから中止打ち切り。その7Rに出場予定だった寺田千恵（56＝岡山）にとっては幸運だった。「新ペラに交換になって調整が間に合ってなかった。スタートはできないし、全然進んでなかった。あのままレースしたらヤバかったと思う」しっかり調整をして臨んだ3日目2Rは、インから危なげなく押し切った。「だいぶマシになってました