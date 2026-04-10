G大阪は11日にホームでC大阪との「大阪ダービー」を迎える。ACL2準決勝第1戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）から中2日の過密日程の中、MF美藤倫（24）は「キツいけど試合数が多いのは成長のチャンス。気合っす！気合で乗り切ります！」。プロ入り後、大阪ダービーでピッチに立ったのは2度。そのどちらも負けているだけに自身初のダービー星へ気合を入れた。体は疲れていても頭はクリアだ。まず心掛けるのはハイプレス。「相