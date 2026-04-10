お笑い芸人のカニササレアヤコ（32）が10日までに自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。離婚していたことを明かした。【動画】「2年半前に離婚」報告した”異色の経歴”雅楽芸人のカニササレアヤコ「【ご報告】離婚しました」と題した動画内で「今さらなんですけれども、2年半前に離婚をしました」と報告した。離婚理由については「本当に向こうは人間として本当に真からいい人だし、最後までお互いに大事には思ってた」とし