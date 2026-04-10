◇富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第1日（2026年4月10日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）昨季のリゾートトラスト・レディースで早大出身の女子プロとして初めてツアー優勝を飾った稲垣那奈子（25＝三菱電機）がコースレコードタイの65で回り首位に立った。今季は5試合に出て4試合で予選落ち。開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースの2日目には、85の自己ワーストを叩き、さらに2戦目の台湾ホ