スリランカゾウが体を洗ってもらう様子が、SNSで話題を集めている。【映像】ゾウの“体洗い”鼻を動かして退屈アピール（実際の様子）投稿したのは、山口県にある周南市徳山動物園の公式アカウント（@TOKUYAMA_ZOO）。スリランカゾウのミリンダくん（18歳）の“体洗いの日”の様子を撮影し、Xに投稿した。体を洗ってもらうミリンダくん好物はサツマイモだというミリンダくん。動物園によると、体の汚れが目立つようになると