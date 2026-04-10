リアルタイムのライブ配信で楽しもう陸上自衛隊は2026年4月7日（火）、「令和8年度富士総合火力演習」について、2か月後の6月7日（日）に実施すると発表しました。「そうかえん」の名で知られる陸上自衛隊最大規模の実弾演習です。【写真】陸自の新型車両たち。今年の総火演での活躍に期待今年もリアルタイムのライブ配信が予定されており、URLは後日発表とのことです。2024年から2025年は、さまざまな新型車両が陸上自衛隊