ソフトバンクはソニーネットワークコミュニケーションズと協業し、一部エリアの一戸建て住宅向けに「SoftBank 光＋」（10ギガ／2.5ギガ／1ギガ）を6月1日に提供する。 提供エリアは東京都、愛知県、大阪府および主要都市の一部地域で、2027年度までに全国47都道府県の一部地域へ拡大する。 新プランの「SoftBank 光＋」は、「PayPayカード割（B）」により、「PayPayカード」で通信料